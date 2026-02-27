Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Es bueno que el ciudadano conozca los casos de abusos y corrupción política"
El hemiciclo del Congreso de los Diputados. / EFE
Josep Aran
Observando algunos programas televisivos y pódcasts en los que se analizan y discuten asuntos relacionados con la política, la economía y la sociedad, entre otros temas, reflexiono sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa que se debe garantizar en un Estado de derecho. Me cuestiono qué se logra al divulgar los abusos, artimañas, fraudes y corrupción en general mientras no se implementen, a raíz de estos datos, medidas prácticas a nivel judicial o político, como por ejemplo: dimisiones o manifestaciones de perdón a los afectados, en este caso a la población, que paga sus impuestos de manera tácita.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
A pesar de ello, creo que sí, que es más beneficioso tener conocimiento de estas anomalías, pero me preocupa que queden en el olvido, llenando solamente horas de atención al público sin más consecuencias. Familiarizarse con detalles sobre procesos judiciales de actualidad sobre irregularidades de gestión gubernamental y otros, solo estimulan la atención del espectador, dado que en realidad no proporcionan eficacia, únicamente informan sobre la basura escondida bajo la alfombra.
No obstante, estos audaces periodistas de investigación tienen la obligación moral y ética de no limitarse a ventilar y debatir, sino que también deben ejercer presión para que la Justicia actúe. La ciudadanía, en general, reacciona o se interesa ante sucesos o situaciones que más bien se mueven en el contexto de la prensa amarilla. Desafortunadamente, la corrupción política, social y económica está siendo naturalizada, donde la desinformación contribuye dando lugar a la indiferencia y la equidistancia.
Participaciones de loslectores
Másdebates
El debate
- Cita con las urnas Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
- Arte La baronesa Carmen Thyssen quiere un director catalán para su museo de Barcelona y que el 'Mata Mua' de Gauguin esté en la inauguración
- Investigación La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Infraestructura energética Arrancan las obras para transformar el párking del Alcampo de Sant Boi en una macroplanta fotovoltaica
- Estrenos de series Crítica de 'Los Bridgerton (temporada 4, parte 2)': lo que el mundo necesita ahora es amor
- FÚTBOL Las claves del sorteo de la Champions: Luis Enrique y Guardiola amenazan al Barça y al Real Madrid
- Tras el colapso de Rodalies El Govern destinará 4.000 millones de los presupuestos a las infraestructuras para mejorar la movilidad en Catalunya
- Por seguridad y horarios El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
- Baile de sillas en las altas esferas Cambio de guardia en los museos de Barcelona: de la 'espantá' de Borja-Villel a los inesperados relevos en el MACBA y la Miró
- Polémica Qué es Anthropic, la empresa de IA "ética" que se niega a espiar y crear armas autónomas para el ejército de Estados Unidos