"Es bueno que el ciudadano conozca los casos de abusos y corrupción política"

Josep Aran



Observando algunos programas televisivos y pódcasts en los que se analizan y discuten asuntos relacionados con la política, la economía y la sociedad, entre otros temas, reflexiono sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa que se debe garantizar en un Estado de derecho. Me cuestiono qué se logra al divulgar los abusos, artimañas, fraudes y corrupción en general mientras no se implementen, a raíz de estos datos, medidas prácticas a nivel judicial o político, como por ejemplo: dimisiones o manifestaciones de perdón a los afectados, en este caso a la población, que paga sus impuestos de manera tácita.

A pesar de ello, creo que sí, que es más beneficioso tener conocimiento de estas anomalías, pero me preocupa que queden en el olvido, llenando solamente horas de atención al público sin más consecuencias. Familiarizarse con detalles sobre procesos judiciales de actualidad sobre irregularidades de gestión gubernamental y otros, solo estimulan la atención del espectador, dado que en realidad no proporcionan eficacia, únicamente informan sobre la basura escondida bajo la alfombra.

No obstante, estos audaces periodistas de investigación tienen la obligación moral y ética de no limitarse a ventilar y debatir, sino que también deben ejercer presión para que la Justicia actúe. La ciudadanía, en general, reacciona o se interesa ante sucesos o situaciones que más bien se mueven en el contexto de la prensa amarilla. Desafortunadamente, la corrupción política, social y económica está siendo naturalizada, donde la desinformación contribuye dando lugar a la indiferencia y la equidistancia.