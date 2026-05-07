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"La ciencia no se puede parar, hay que salvarla de la burocracia de fiascos"
Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones del CNIO. / CNIO - Archivo
Olga Santisteban
La crisis sin precedentes que ha sacudido en los últimos meses al CNIO, con dimisiones en cadena, sospechas de corrupción, así como el abandono de importantes patrocinadores que “sustentaban”en gran parte el prestigio de la 'joya' de la ciencia en el Estado español, amenaza seriamente el trabajo incansable y seguro de científicos y científicas.
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Hay una verdad que el escándalo administrativo no ha logrado sofocar: la ciencia no es una gerencia. Detrás de los despachos en crisis, persiste un “ejercito” de batas blancas que no entiende de parálisis institucional, sigue descifrando el código de la vida para salvar la de otros, su vocación ha decidido que el futuro de los pacientes es demasiado importante, que esperan con “ansia” y esperanza tratamientos y terapias que salvan vidas.
Urge, ante todo, un compromiso firme por parte del ministerio correspondiente, la ministra del ramo no puede mirar para otra parte, como responsable última. La escuché asegurar que "nunca dejarían caer el CNIO". En todo caso, la ciencia no se puede parar, hay que salvarla de la burocracia de fiascos como este, porque las vocaciones siguen ahí, porque el conocimiento salva vidas. Y eso, afortunadamente, no se puede “malversar”
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