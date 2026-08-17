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"Toda ciencia empieza en el asombro y en una pregunta"
Una niña observa el eclipse solar con gafas homologadas / Joaquín De la Aleja
Juan Enciso
La ciencia también sabe asombrar. Durante unos minutos, la Luna ocultó al Sol. La explicación de un eclipse cabe casi en una frase. Pero quizá lo más interesante empieza después. Mucho antes de que levantáramos la vista al cielo, la ciencia ya sabía por dónde pasaría la sombra, a qué hora llegaría a cada lugar y cuánto duraría. Y detrás de esa aparente sencillez hay siglos de observación, matemáticas, física, preguntas, errores y conocimiento acumulado.
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Eso es también la ciencia. No una colección de fórmulas que aprendemos para aprobar un examen, sino una manera de mirar el mundo: preguntarse por qué ocurre algo, buscar evidencias, contrastarlas y ser capaces incluso de anticipar lo que sucederá. Tal vez el verdadero legado del eclipse no sean las fotografías ni las gafas que guardaremos en un cajón. Sería mucho más importante que algún niño o algún joven, después de mirar al cielo, se haya preguntado simplemente: "¿Por qué?".
Porque toda ciencia empieza exactamente ahí: en el asombro y en una pregunta.
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