"Algunos ciclistas siguen incumpliendo las normas en Collserola"

"Detrás de la palabra "inmigrante" hay historias que merecen ser escuchadas"
Carmen Luz Carbonell L' Hospitalet de Llobregat
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Barcelona. 12/03/2026 Sociedad. El parque de Parque Natural de la Serra de Collserola permanecerá cerrado al público mientras el Govern lleva a cabo una batida para controlar cerca de 500 jabalíes ante el riesgo de peste porcina africana. Foto: Zowy Voeten / El Periódico. / Zowy Voeten / EPC
Andrés Saura
La emergencia sanitaria provocada por la peste porcina se ve agravada por el comportamiento incívico de algunos ciclistas que incumplen las normas y utilizan espacios destinados a los peatones en lugar de los carriles habilitados para ellos.
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Esta situación genera inseguridad y pone en riesgo a los viandantes. A ello se suma la aparente falta de vigilancia y actuación por parte de la policía local en el barrio de Canaletes en Cerdanyola del Vallès.
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Carmen Luz Carbonell L' Hospitalet de Llobregat
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