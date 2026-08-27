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"Los chinos de Barcelona"

Aspecto exterior de un bazar en Barcelona, este mes de septiembre.

Aspecto exterior de un bazar en Barcelona, este mes de septiembre. / JOAN CORTADELLAS (EPC)

JORDI QUEROL PIERA

JORDI QUEROL PIERA

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Hablar de chinos en general es arriesgado. Solo en la República Popular China hay casi 1.500 millones. Sin embargo, dar mi opinión sobre algunas características de los chinos de Barcelona no me parece tan arriesgado.

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Lo primero que se nota es que, prioritariamente, los chinos se dedican a regentar bares, restaurantes y bazares. En general, son muy trabajadores: nos sirven con prontitud lo que pedimos, pero no tenemos con ellos ninguna conversación. Los chinos que conozco no exteriorizan con sus clientes sus opiniones; simplemente viven y trabajan aquí. Añoro al anterior propietario del bar más cercano a mi casa —ahora regentado por un chino—. Se llamaba Paco y hablábamosde todo. Las personas que desayunamos en soledad agradecemos el poder hablar con el camarero.

Otra cosa bien distinta son los magníficos bazares que los chinos tienen en Barcelona. En ellos compramos infinidad de cosas que nos hacen falta con urgencia y, 'los chinos'—siempre abiertos—, nunca nos fallan. Allí, la conversación no importa: necesitamos aquel artilugio con urgencia y hablar no nos hace ninguna falta.

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