"No usemos ChatGPT para autodiagnosticarnos"

Una doctora atén una jove en un CAP de Barcelona. | MANU MITRU

Nayeli Martínez



Nos encontramos en un momento muy delicado de la evolución humana. Las actualizaciones constantes de la tecnología, la llegada de las herramientas de IA y su consecuente y desmedido uso, llevan a la gente a elaborar sus propios diagnósticos, en lo que respecta a la salud. Antes, las personas hacíamos cola en los centros de salud para ser atendidos y, muchas veces, acudíamos por cualquier síntoma que apareciese distinto a los ya conocidos.

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La realidad del momento ha cambiado: ahora hay un elevado número de personas que se evitan el trámite de visita con el doctor y, por el contrario, utilizan las herramientas de inteligencia artificial para que esta haga un diagnóstico y su supuesto tratamiento farmacológico. Entiendo que la sociedad evolucione, pero eso no debería suponer un reemplazo total de la labor de los profesionales, y menos aún implicar la salud por el medio.

Es muy fácil coger el teléfono, abrir la 'app' de ChatGPT y enumerarle todos los síntomas que notamos en el cuerpo; no obstante, debemos tener presente que aunque este recoja información de una amplia base de datos, no puede observar ni explorar nuestro cuerpo. Dejemos de usar estas herramientas en todo lo relacionado con nuestra salud y actuemos con conciencia. No podemos autodiagnosticarnos una ‘enfermedad’ sin antes acudir a un especialista. Sino, ¿para qué están los médicos?