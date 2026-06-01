"García-Page y Abascal: dos chaquetas de tamaño diferente"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una reunión en La Moncloa el pasado mes de octubre. / José Luis Roca

Luis Fernando Crespo



Emiliano García-Page se diferencia de Santiago Abascal en las chaquetas, no en el color sino en el tamaño. Abascal siempre se pone una talla menos y Page dos tallas más. Ambos se ponen de puntillas en las fotos para parecer más altos. Uno nunca ha gobernado, el otro no se conforma con dirigir la Administración autonómica que le ha tocado.

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Tienen un enemigo común, Pedro Sánchez, al que odian prácticamente con los mismos argumentos. Ambos defienden la caza, la tauromaquia y el campo de los braceros como pertenencias de la identidad nacional. Se lamentan al unísono porque no han sido invitados ni por Catalunya, ni por Madrid, ni por Canarias para que puedan saludar al Papa.

Están esperando un golpe de suerte política que les sitúe al frente del Gobierno de España. Entonces serán enemigos. Por ahora pueden coordinarse como aliados contra el orden democrático establecido, que los relega a un papel político secundario y a jugar, siempre, a la contra.