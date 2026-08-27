Ayuso zanja el asunto del ático: Ya está en venta, chao pescao / PI STUDIO

Luis Fernando Crespo Zorita



Su padre, propietario, le donó una vivienda, durante un proceso judicial por deudas, rozando el alzamiento de bienes, pues esa vivienda era el aval a un préstamo oficial de la Comunidad de Madrid, de 400.000 €, concedido a la empresa familiar, MC Infortécnica SL, que no fue devuelto. Su amigo Sarasola, propietario, le prestó un apartamento de lujo para que se aislara sanitariamente durante el covid. Su novio, propietario, la acoge gustoso en su doble ático recién reformado, adquirido tras su exitoso negocio de las mascarillas vendidas en los hospitales Quirón, primer proveedor de salud de Madrid.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Desde noviembre de 2025, su gobierno quería dotarle de una lujosa residencia oficial de 6,3 millones de euros, para que mejorara la percepción que tiene de sí misma. Y curiosamente, una amiga suya, Astrid Gil-Casares, tenía una a la venta, frente por frente a la vivienda familiar, en la c/ General Martínez Campos, en abril se la compraron. Pero en el mes de julio dice que ya no la quiere, que la vendan, que ella se sacrifica para bien de los pueblos serranos incendiados, y vuelve al alquiler y a las “ocupaciones amistosas” de siempre. “Está a la venta, ¡chao, 'pescao'!”.