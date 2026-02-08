.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Chantajear a políticos y mandatarios"

El depredador sexual Jeffrey Epstein.

El depredador sexual Jeffrey Epstein. / House Committee on Oversight

Enrique López de Turiso

0 Comentarios

Podría pasar por ser la serie de televisión más fascinante del mundo de no ser porque la avaricia, el lujo, el poder desmesurado, el egocentrismo y el vicio lo hayan transformado todo en algo más que real. Me estoy refiriendo a la divulgación de los informes de Jeffrey Epstein, que nos generan una tremenda incomodidad al comprobar como referentes políticos mundiales y magnates se han dado al puterío más cruel e inhumano que podamos imaginar.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Bueno… Ahora parece ser que las menores y no menores son solo el principio. La responsabilidad pública, el compromiso con los ciudadanos, la honestidad y la ejemplaridad vertidos por el sumidero de un retrete. Una manzana deslumbrante esgrimida por una víbora, de la que se empieza a desvelar su conexión con los servicios secretos rusos.

Es decir, que el fin último de tanta pedofilia y tanta asquerosidad no era otro que agarrar a nuestros dignatarios por la entrepierna y así chantajearles en lo que fuese menester. Cuanta porquería absorbe la moqueta. Cuanta ilusión popular resquebrajada desde sinvergüenzas de copete que solo concentran inmundicia. ¿Tal vez ahora podamos explicar tanta admiración de Trump por Putin? Como si de una ficción se tratase, continuará.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. Sucesos Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
  2. Domingo 8 febrero 2026 Audiencias TV ayer | ‘Una nueva vida’ consigue liderar en una noche marcada por los especiales electorales de Aragón
  3. La nueva longevidad Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: "Quieren disfrutar del patrimonio en vida"
  4. Seguridad vial La DGT recuerda: multas de 200 euros para los ciclistas que crucen un paso de peatones en bicicleta
  5. Evidencia científica Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: "Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero"