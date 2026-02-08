"Chantajear a políticos y mandatarios"

"Se habla de prohibir redes pero no de videojuegos con contenidos violentos"
Víctor Nieto San Sebastián de los Reyes (Madrid)
El depredador sexual Jeffrey Epstein. / House Committee on Oversight
Enrique López de Turiso
Podría pasar por ser la serie de televisión más fascinante del mundo de no ser porque la avaricia, el lujo, el poder desmesurado, el egocentrismo y el vicio lo hayan transformado todo en algo más que real. Me estoy refiriendo a la divulgación de los informes de Jeffrey Epstein, que nos generan una tremenda incomodidad al comprobar como referentes políticos mundiales y magnates se han dado al puterío más cruel e inhumano que podamos imaginar.
Bueno… Ahora parece ser que las menores y no menores son solo el principio. La responsabilidad pública, el compromiso con los ciudadanos, la honestidad y la ejemplaridad vertidos por el sumidero de un retrete. Una manzana deslumbrante esgrimida por una víbora, de la que se empieza a desvelar su conexión con los servicios secretos rusos.
Es decir, que el fin último de tanta pedofilia y tanta asquerosidad no era otro que agarrar a nuestros dignatarios por la entrepierna y así chantajearles en lo que fuese menester. Cuanta porquería absorbe la moqueta. Cuanta ilusión popular resquebrajada desde sinvergüenzas de copete que solo concentran inmundicia. ¿Tal vez ahora podamos explicar tanta admiración de Trump por Putin? Como si de una ficción se tratase, continuará.
