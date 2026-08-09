"¿Quién está detrás de lo de Ceuta?"

Varias personas hacen cola en un punto de atención humanitaria, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Varias personas y agentes sociales, se han reunido en sedes y casas donde reparten comida, ropa y otros productos y dejan ducharse a las personas migrantes que continúan en Ceuta. 05 AGOSTO 2026 Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 05/08/2026. Gabriela Sardá Núñez;category_code_new / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

Manuel Gutiérrez



Voy viendo como los mal llamados “patriotas" van alegrándose de los actos que sobrevienen a este Gobierno. Desde Marruecos entran en Ceuta millares de personas por mar. Marruecos es un país que tiene a EEUU e Israel como suministradores principales de defensa. La inactividad del control de fronteras por parte de Marruecos ha provocado este descontrol en Ceuta.

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El Gobierno ha restaurado la normalidad dentro de lo posible llevando el Ejército a las calles de Ceuta. ¿Quién está detrás de todo esto? Las críticas de Sánchez a la guerra de Irán, al exterminio de Gaza, Palestina y Líbano. El enjuiciamiento de Zapatero (crítico por las actuaciones de EEUU e Israel en Palestina, Gaza, Líbano e Irán) por unas notas en el teléfono de hace cinco años enviadas desde EEUU.

Marruecos quiere ser el principal país de África con la ayuda de EEUU e Israel, y estos quieren controlar el estrecho de Gibraltar, unos de los puntos claves para el transporte de mercancías. Anexionando Ceuta a Marruecos para mejor control del estrecho. Y estos ”patriotas” de PP y Vox, pensando en sus intereses, aplaudiendo las políticas de ultraderecha de EEUU e Israel y olvidándose de lo que es mejor para la soberanía de España.