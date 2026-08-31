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"Ceuta es un asunto multinacional"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Al Drago - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

Luis Fernando Crespo Zorita

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Trump dijo el mismo día 31 de julio, como si las estuviera esperando, que vio las imágenes, en Ceuta, de más de 72.000 personas cruzando la frontera andando o a nado, y señaló directamente como responsables de la situación creada a la legislación migratoria española y a la actuación negligente del Gobierno de Sánchez, por el último proceso de regularización extraordinario de inmigrantes.

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Me temo que este desplazamiento forzado de personas, por su inmediatez, por su continuidad y por el volumen de gente desplazada no es ajeno a los intereses de EEUU, preocupados por controlar todos los estrechos marítimos (Ormuz, Bab el-Mandeb, Suez, Panamá…) que separan el norte desarrollado del sur depredado y que, una vez controlados, suponen el dominio del comercio mundial. Además, está presente la estrategia electoral de Trump, hasta noviembre, fundamentada en la “remigración” forzada e inducida de inmigrantes en EEUU hacia el sur global.

Trump sabe, y nosotros también, que si Marruecos no colabora el problema de Ceuta es irresoluble. La alternativa es que se disuelva como un azucarillo, dejando pasar a los inmigrantes hacia los destinos europeos donde tienen redes de acogida, que suelen coincidir con las antiguas metrópolis de los tiempos de colonización en África. Que es a lo que hemos estado jugando hasta ahora en la UE, para no asumir la necesidad de desarrollo económico y social del continente que esquilmamos antes y seguimos depredando económicamente ahora.

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