"Ceuta es un asunto multinacional"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Al Drago - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pres

Luis Fernando Crespo Zorita



Trump dijo el mismo día 31 de julio, como si las estuviera esperando, que vio las imágenes, en Ceuta, de más de 72.000 personas cruzando la frontera andando o a nado, y señaló directamente como responsables de la situación creada a la legislación migratoria española y a la actuación negligente del Gobierno de Sánchez, por el último proceso de regularización extraordinario de inmigrantes.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Me temo que este desplazamiento forzado de personas, por su inmediatez, por su continuidad y por el volumen de gente desplazada no es ajeno a los intereses de EEUU, preocupados por controlar todos los estrechos marítimos (Ormuz, Bab el-Mandeb, Suez, Panamá…) que separan el norte desarrollado del sur depredado y que, una vez controlados, suponen el dominio del comercio mundial. Además, está presente la estrategia electoral de Trump, hasta noviembre, fundamentada en la “remigración” forzada e inducida de inmigrantes en EEUU hacia el sur global.

Trump sabe, y nosotros también, que si Marruecos no colabora el problema de Ceuta es irresoluble. La alternativa es que se disuelva como un azucarillo, dejando pasar a los inmigrantes hacia los destinos europeos donde tienen redes de acogida, que suelen coincidir con las antiguas metrópolis de los tiempos de colonización en África. Que es a lo que hemos estado jugando hasta ahora en la UE, para no asumir la necesidad de desarrollo económico y social del continente que esquilmamos antes y seguimos depredando económicamente ahora.