"Quan l’Administració pública hi confia, la societat avança"

La fundación AMPANS trabaja para la inserción laboral de personas con discapacidad.

La fundación AMPANS trabaja para la inserción laboral de personas con discapacidad.

Albert Piñol

Hi ha models econòmics que no només generen activitat, sinó que transformen vides. Els centres especials de treball d'iniciativa social (CETIS) fa més de 50 anys que construeixen oportunitats reals per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. No des de la caritat sinó des dels drets. Un model nascut de famílies i professionals que van decidir posar la persona al centre i fer de la inclusió laboral una eina de transformació social.

Com qualsevol empresa, han de ser viables i generar resultats econòmics. La diferència és què en fan: reinvertir-los íntegrament en millorar condicions laborals, generar oportunitats i reforçar els suports a les persones. Rigor empresarial i compromís social. Les dades avalen el model: per cada euro invertit per l'Administració, el retorn es multiplica en llocs de treball, autonomia personal i reducció de costos assistencials. No és despesa pública: és inversió amb retorn.

Però l'equilibri és exigent. L'increment de costos -com el del salari mínim- i una competència creixent que no sempre comparteix els mateixos valors amenacen la sostenibilitat del sector. Sense un marc estable i finançament adequat, el risc no és només econòmic: és social. El tercer sector social no és accessori. Arriba on el mercat no arriba i complementa allò que l'Administració, per si sola, no pot garantir. Darrere de cada lloc de treball hi ha una trajectòria vital que canvia.

Per garantir la continuïtat d'un model que funciona, calen tres compromisos clars: finançament estable i suficient; reconeixement explícit de l'impacte social en la contractació pública; i un marc normatiu que protegeixi la singularitat del model no lucratiu.

És una decisió de país. Apostar pels CETIS és apostar per una economia més justa, més inclusiva i més eficient. I en un context de transformacions profundes, aquesta manera de fer empresa, arrelada al territori, compromesa amb les persones i orientada al bé comú, no és només necessària. És imprescindible.

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años