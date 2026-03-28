"Quan l’Administració pública hi confia, la societat avança"

"Antes era más fácil ser fan"
Eva Gómez L'Hospitalet de Llobregat
Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
La fundación AMPANS trabaja para la inserción laboral de personas con discapacidad.
Albert Piñol
Hi ha models econòmics que no només generen activitat, sinó que transformen vides. Els centres especials de treball d'iniciativa social (CETIS) fa més de 50 anys que construeixen oportunitats reals per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. No des de la caritat sinó des dels drets. Un model nascut de famílies i professionals que van decidir posar la persona al centre i fer de la inclusió laboral una eina de transformació social.
Com qualsevol empresa, han de ser viables i generar resultats econòmics. La diferència és què en fan: reinvertir-los íntegrament en millorar condicions laborals, generar oportunitats i reforçar els suports a les persones. Rigor empresarial i compromís social. Les dades avalen el model: per cada euro invertit per l'Administració, el retorn es multiplica en llocs de treball, autonomia personal i reducció de costos assistencials. No és despesa pública: és inversió amb retorn.
Però l'equilibri és exigent. L'increment de costos -com el del salari mínim- i una competència creixent que no sempre comparteix els mateixos valors amenacen la sostenibilitat del sector. Sense un marc estable i finançament adequat, el risc no és només econòmic: és social. El tercer sector social no és accessori. Arriba on el mercat no arriba i complementa allò que l'Administració, per si sola, no pot garantir. Darrere de cada lloc de treball hi ha una trajectòria vital que canvia.
Per garantir la continuïtat d'un model que funciona, calen tres compromisos clars: finançament estable i suficient; reconeixement explícit de l'impacte social en la contractació pública; i un marc normatiu que protegeixi la singularitat del model no lucratiu.
És una decisió de país. Apostar pels CETIS és apostar per una economia més justa, més inclusiva i més eficient. I en un context de transformacions profundes, aquesta manera de fer empresa, arrelada al territori, compromesa amb les persones i orientada al bé comú, no és només necessària. És imprescindible.
Eva Gómez L'Hospitalet de Llobregat
