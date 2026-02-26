Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Elogio la cesión de inmuebles de la Iglesia para vivienda social"
Salvador Illa y Joan Planellas, arzobispo de Tarragona, en el acto de firma del acuerdo de la Generalitat y la Iglesia por la cesión de terrenos para vivienda social / MANU MITRU
Pere Rusinés
Se tiene que elogiar la iniciativa de propuesta del edil de En Comú Podem de Tarragona, Jordi Collado, al Arzobispo de su ciudad Joan Planellas, sobre vivienda social. El acuerdo firmado con la Generalitat y la Iglesia catalana, es de una gran magnitud, la cesión de este importante patrimonio inmobiliario, propiedad de las diócesis de toda Catalunya, como solares, edificios, pisos, rectorías y seminarios sin uso, pasen a ser destinados a viviendas de protección oficial para las familias y personas más vulnerables.
La construcción y rehabilitación de estas viviendas serán adjudicadas y gestionadas por la Generalitat; obviamente, la titularidad de la propiedad será de la Iglesia durante unos años, el único sistema para evitar posibles fraudes, como ha ocurrido en diversas ciudades del país, recientemente en Alicante, donde las adjudicaciones de VOP, parte de ellas ha habido grandes irregularidades.
También sería positivo que la Conferencia Episcopal Española tomara ejemplaridad de Catalunya y cediera una pequeña parte de su inmenso patrimonio para dedicarlo a paliar la emergencia habitacional de nuestro país, muchos ciudadanos se lo van a agradecer.
"Els mestres no rebutgem els canvis, però necessitem condicions reals per fer-ho bé"
Marta Boix Mestra de l’Escola Miralletes de Barcelona
