"Cerrado por vacaciones"

El Gobierno recurre al CNI para agilizar la repatriación de los migrantes en Ceuta / Europa Press

Guillermo Moya Torres



¿Alguien se puede imaginar a un empresario irse de vacaciones mientras en su empresa hay una grave avería? ¿O un trabajador que descubra que la puerta de su casa no cierra? En ningún caso esas personas iniciarían sus vacaciones sin haber resuelto completamente el problema.

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Por eso no se puede entender que el presidente Sánchez se ausente en plena invasión del territorio nacional. Y menos cuando él mismo ordena que a sus subordinados en policía, guardia civil, militares y sanitarios se les cancelen sus permisos y vacaciones.

El presidente Sánchez ha batido un récord en días seguidos ausente de la Moncloa, y lo peor es que lo hace en plena crisis ceutí, y media España padeciendo el terror de los incendios.

Desde Europa ya no saben qué pensar y preocupa la permeabilidad de nuestras fronteras, poniendo nuestra credibilidad como país por los suelos. Mientras, los ceutíes, que pagan sus impuestos como el resto de españoles, se sienten completamente abandonados y sin otear una solución cercana a sus problemas.

La pasiva actitud del presidente solo se explica con el refrán, "Para lo que me queda en el convento...". Pero ni Ceuta, ni el resto de España se merecen tanta desidia y pasividad.