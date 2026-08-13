"Los centros de menores no son el lugar adecuado para los niños llegados a Ceuta"

FOTODELDIA CEUTA, 10/08/2026.-Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta este lunes. La situación en Ceuta sigue lejos de normalizarse, con campamentos provisionales para muchos migrantes y miles de menores a la espera de una solución, y continúa marcando la disputa entre el Gobierno y el PP, que mantiene el pulso para que tres ministros comparezcan en el Senado aunque desde el Ejecutivo solo piensen hacerlo en el Congreso. -EFE/ Reduan / Reduan / EFE

Carmen Gil



En estos días, todos competimos por exhibir nuestra compasión por los niños llegados a Ceuta. Y la merecen y la necesitan, de eso no hay duda. Sin embargo, cuando sean enviados a centros de menores se acabará nuestra preocupación, se aliviarán nuestras conciencias y nos olvidaremos de ellos.

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Quienes conocen el funcionamiento de estos centros saben que no son lugares adecuados para cuidar, proteger y educar; que están faltos de medios, y que el mejor entorno para estos pequeños es una familia. Tan convencida estoy que fui madre de acogida.