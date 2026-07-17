"Si los centros para mayores son refugios climáticos, ¿por qué cierran en agosto?"

Cartelería de los refugios climáticos / Martí Petit

Domiciano Sandoval



En la calle de Llacuna, justo al lado del centro comercial Glòries, había varios aparcamientos para personas con movilidad reducida (a mi compañera y a mi nos venían muy bien, y supongo que a mucha más gente, para ir al cine o al centro comercial). Pues bien, el ayuntamiento los ha retirado para poner un aparcamiento para el Bicing. No digo que la bicicleta no sea necesaria, digo que se ha de gobernar para todos, pero especialmente para quien más lo necesita.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Los centros de mayores de Barcelona están considerados como refugios climáticos (supongo que para que las personas mayores podamos refugiarnos, ante el cambio climático que nos amenaza a todos), pero resulta que el ayuntamiento ha privatizado la gestión de dichos centros, y la empresa que los gestiona (con el permiso del consistorio, supongo), ha decidido que los sábados y domingos, varios días de Semana Santa, Navidad y todo el mes de agosto no se necesitan, por lo que es más económico que estén cerrados (supongo que será porque en esos días el cambio climático no se produce).

Otra cosa que sería de agradecer es que retiraran las vallas que se instalaron para el paso del Tour, que actualmente estorban el paso de la gente por las aceras. Si hay sectores de nuestra sociedad que necesitan especial protección son los niños, los mayores y las personas que padecen algún tipo de minusvalía. Pero frecuentemente uno tiene la sensación de que las administraciones no gobiernan, sino que se limitan a realizar campañas de publicidad con la finalidad exclusiva de ganar las elecciones para mantenerse en el poder.