"Para los 'centennials', la herencia marcará más que el esfuerzo y el talento"

Los centennials tienen un perfil más dinámico que los millennials a la hora de ahorrar / Unsplash (Unsplash)

Aroa Chamizo



Durante años nos dijeron que el futuro dependía del esfuerzo. Estudiar, trabajar duro y construir una carrera profesional parecían las bases de una vida estable. Pero cada vez resulta más evidente que, para mi generación, el verdadero factor que marcará la diferencia no será el talento ni el sacrificio: será la herencia. Tengo 30 años y cada vez más conversaciones entre amigos giran alrededor de lo mismo.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

Y, en medio de esa incertidumbre, empieza a dibujarse una realidad incómoda: habrá personas que podrán respirar económicamente no por lo que ganen, sino por lo que heredarán. Mientras algunos recibirán un piso, una casa familiar o ayuda económica que les permitirá vivir con cierta tranquilidad, otros seguiremos dependiendo únicamente de un sueldo cada vez más insuficiente. Y esa diferencia será una fractura enorme en la forma de vivir y envejecer.

Heredar una vivienda ya no significa solo recibir patrimonio. Significa acceder a algo que para muchos se ha vuelto inalcanzable: estabilidad. La consecuencia es preocupante: estamos construyendo una sociedad donde dos personas con el mismo trabajo y el mismo salario tendrán vidas completamente distintas dependiendo de la familia en la que hayan nacido.

Y lo más duro es que esta desigualdad será cada vez más visible con los años. Cuando nuestra generación envejezca, habrá quienes lleguen a los 50 o 60 con propiedades pagadas y una red económica sólida, y quienes sigan atrapados en alquileres eternos, precariedad e incertidumbre. No se trata de culpabilizar a quien hereda. El problema es que el acceso a una vida digna empieza a depender más del patrimonio familiar que de las oportunidades reales.

Y eso cambia por completo la idea de movilidad social con la que crecimos. Porque quizá nuestra generación será la primera en asumir que trabajar mucho ya no garantiza avanzar. A veces, simplemente determina cuánto tardas en quedarte atrás.