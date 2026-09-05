.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Catalunya, sala de espera"

Comissaria de la Policia Nacional a Barcelona on es tramiten el DNI i el passaport. | JORDI OTIX

Comissaria de la Policia Nacional a Barcelona on es tramiten el DNI i el passaport. | JORDI OTIX

Sergio Gomez

0 Comentarios

En Catalunya renovar el DNI puede exigir dos meses de paciencia. No he encontrado una estadística oficial que permita afirmar que sea la comunidad donde más se tarda, pero la noticia encaja admirablemente con nuestro ecosistema.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

Para operarse, un catalán esperaba a finales de 2025 142 días, frente a 121 de media española, 64 en el País Vasco y 50 en Madrid. Para ver al especialista: 120 días, frente a 102 en España, 68 en Madrid o 49 en Euskadi, según el Ministerio de Sanidad.

Quizá el problema es que aquí hemos confundido paciente —persona que recibe asistencia médica— con paciente —persona capaz de esperar sin alterarse—. Y la Administración, viendo nuestras extraordinarias aptitudes, ha decidido entrenarnos también con el DNI.

Al final, Catalunya no es una comunidad autónoma. Es una sala de espera con himno.

Y lo admirable es que seguimos sentados, mirando la pantallita, esperando que salga nuestro número.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años