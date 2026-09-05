"Catalunya, sala de espera"

"El sentido común"
Juan Enciso Pizarro Badalona
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Comissaria de la Policia Nacional a Barcelona on es tramiten el DNI i el passaport. | JORDI OTIX
Sergio Gomez
En Catalunya renovar el DNI puede exigir dos meses de paciencia. No he encontrado una estadística oficial que permita afirmar que sea la comunidad donde más se tarda, pero la noticia encaja admirablemente con nuestro ecosistema.
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Para operarse, un catalán esperaba a finales de 2025 142 días, frente a 121 de media española, 64 en el País Vasco y 50 en Madrid. Para ver al especialista: 120 días, frente a 102 en España, 68 en Madrid o 49 en Euskadi, según el Ministerio de Sanidad.
Quizá el problema es que aquí hemos confundido paciente —persona que recibe asistencia médica— con paciente —persona capaz de esperar sin alterarse—. Y la Administración, viendo nuestras extraordinarias aptitudes, ha decidido entrenarnos también con el DNI.
Al final, Catalunya no es una comunidad autónoma. Es una sala de espera con himno.
Y lo admirable es que seguimos sentados, mirando la pantallita, esperando que salga nuestro número.
Participaciones de loslectores
Juan Enciso Pizarro Badalona
Frank Fernandez Sant Feliu de Guíxols
César Carulla SABADELL
Luis Fernando Crespo Zorita Las Rozas de Madrid
Sebastián Romero Vilanova del Camí
Màrius Pla Carrera Barcelona
Sergio Gomez Barcelona
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