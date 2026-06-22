"En Catalunya existe muy buen teatro 'amateur'"

"No pot ser que hagi de viure intranquila a la meva ciutat"
Ariadna García L'Hospitalet de Llobregat
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Varios intérpretes en un ensayo de ’+45’, interpretado por gente que supera esa edad, profesionales de la danza y amateurs. / MERCAT DE LES FLORS
Pedro Bracero
Desde que me jubilé, hace cuatro años, me he dedicado a hacer teatro. La característica de nuestra compañía es que todos somos mayores de 65 años. Hasta aquí mi breve biografía. Solo quiero recordar a todo el que quiera escucharme que además de muy buen teatro profesional y caro, en Catalunya, e imagino que en el resto del país, hay mucho y muy buen teatro amateur.
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Muchísimas personas anónimas dedican horas y horas a tirar adelante proyectos modestos y otros no tanto. Obras de todos los géneros: musicales, vodeviles, teatro del absurdo, comedia... Casi sin ayudas, y con taquillas de entre 6 y 12 euros, para cubrir gastos y poco más. Animo a todo el mundo a que vayan a ver estos espectáculos en centros cívicos del barrio, ateneus, foments..., y a los medios de comunicación les animo a divulgar este teatro tan importante para la cultura.
Participaciones de loslectores
Ariadna García L'Hospitalet de Llobregat
Jesús Sánchez Albacete
Jorge Suárez L' Hospitalet de Llobregat
Hugo Modesto Izurdiaga Ciudad Madero. Buenos Aires, Argentina
Silvia Ruiz Barcelona
Cristina Casals Esplugues de Llobregat
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