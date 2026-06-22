"En Catalunya existe muy buen teatro 'amateur'"

Varios intérpretes en un ensayo de ’+45’, interpretado por gente que supera esa edad, profesionales de la danza y amateurs. / MERCAT DE LES FLORS

Pedro Bracero



Desde que me jubilé, hace cuatro años, me he dedicado a hacer teatro. La característica de nuestra compañía es que todos somos mayores de 65 años. Hasta aquí mi breve biografía. Solo quiero recordar a todo el que quiera escucharme que además de muy buen teatro profesional y caro, en Catalunya, e imagino que en el resto del país, hay mucho y muy buen teatro amateur.

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Muchísimas personas anónimas dedican horas y horas a tirar adelante proyectos modestos y otros no tanto. Obras de todos los géneros: musicales, vodeviles, teatro del absurdo, comedia... Casi sin ayudas, y con taquillas de entre 6 y 12 euros, para cubrir gastos y poco más. Animo a todo el mundo a que vayan a ver estos espectáculos en centros cívicos del barrio, ateneus, foments..., y a los medios de comunicación les animo a divulgar este teatro tan importante para la cultura.