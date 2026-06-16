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"Esperemos que Zapatero pueda explicarlo todo"

José Luis Rodríguez Zapatero, al vídeo en el qual va donar explicacions sobre el cas. | EFE

José Luis Rodríguez Zapatero, al vídeo en el qual va donar explicacions sobre el cas. | EFE

Màrius Pla

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No se puede negar, la imagen del socialismo pasa por un mal momento o por su peor momento. ¿Quién lo iba a pensar? Un expresidente socialista muy aficionado a las joyas y por lo que parece, no a una bisutería cualquiera, sino esmeraldas, rubíes, diamantes… Tanta es la incredulidad, que incluso un exasesor, hace unos días y en un programa nocturno de La1, no daba ningún crédito a las primeras tasaciones, especulando que el valor era mucho menor.

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Veremos en qué queda, pero muy bien no pinta la cosa. Nos faltan explicaciones y la legalidad de sus actos parece estar muy cuestionada, no solo por la existencia de dichas joyas, sino por las ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra, por el presunto cobro de comisiones ilegales, por el posible tràfico de influencias y por otros asuntos que a los de a pie se nos escapan. Veremos si tiene defensa.

Aunque no hay que ser ingenuo en esta vida, uno siempre piensa que se asocian a la izquierda el valor mismo de la honradez, la búsqueda de la igualdad social y la equidad económica, entre otros. Esperemos que el expresidente pueda explicado todo, más pronto que tarde. Si no es así, mal asunto para el socialismo y sus votantes.

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