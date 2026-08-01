"'La casa' de nuestras vidas"

¿Oyes cada vez peor? Deberías preocuparte porque podría ser un síntoma de demencia / Pixabay

Lena González



Hace poco, vi la película 'La casa', una adaptación del cómic del mismo título de Paco Roca y me pasó lo mismo que con 'Arrugas', ambas con temáticas diferentes, transmiten perfectamente una emoción y una humanidad tan grande, tan cotidiana que sabes que solo lo puede contar así alguien, o muy observador de la realidad, o totalmente atravesado por ella.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

'La casa' transmite perfectamente lo que sienten unos hijos cuando faltan sus padres y vuelven a una casa familiar viva, con memoria y como esta les va contando las historias allí vividas, como les va despertando sus recuerdos y, en definitiva, les va haciendo sentir como irremediablemente forma parte de su historia, de sus vidas.

Estos días de verano que estoy compartiendo la casa familiar con mi madre, con una demencia bastante avanzada, estoy prestando atención a lo que me dice y siento que el mensaje es: disfrútala, cuídala, escúchala, abrázala mímala... Aún la tienes aquí y el día que no esté y vuelvas estaré yo y te recordaré tu historia, te escupiré los recuerdos y de ti depende que te generen paz y sonrisas o angustia y lágrimas.

Gracias, Paco Roca. Te quiero, mamá.