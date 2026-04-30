MADRID, 21/11/2025.- La princesa Leonor (i-d), el rey Felipe VI y la reina Letizia al término del coloquio ’50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia’, el segundo de los actos celebrados este viernes con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la Monarquía, en el Congreso de los Diputados en Madrid. EFE/ Mariscal / POOL. POOL / MARISCAL / EFE

Silvia Gurrea



Ayer conocíamos, a través de un comunicado oficial de Zarzuela, que la princesa Leonor estudiará la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Es una elección llamativa, puesto que se encuentra entre los estudios con mayores tasas de desempleo en comparación con otras áreas. Sin embargo, probablemente llegue a ser de las únicas jóvenes españolas que puedan permitirse estudiar esta carrera sin tener que optar por hacer un doble grado para no morirse de hambre.

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Otros pensarán que estudiar Ciencias Políticas sin derecho es como hacerse un bocadillo sin pan: es técnicamente posible, pero poco práctico. Esperemos que ayuden a Su Alteza a comprender cómo funciona la política actual en España, un sistema atrapado en el mismo bucle de siempre y del que poco podemos esperar ya. Pero según como lo veamos, es un dato esperanzador, parece que la Corona española confía en la educación pública. En una ciudad donde la privatización es cada vez mayor y las universidades privadas ya casi duplican a las públicas, se vaticina el peor de los escenarios: un modelo que avanza fragmentando la igualdad de oportunidades.