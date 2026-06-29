"El carterismo, ratería y roba móviles lo practican también políticos, jueces, fiscales y empresarios"

Archivo - El empresario Víctor de Aldama (i) y el exministro José Luis Ábalos (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). / Pool - Archivo

Andrés Hinarejos



Carteristas, roba móviles, rateros…, son parte de la sociedad, como también son parte de la sociedad políticos, jueces, fiscales, empresarios…, y no son ni rateros, ni roba móviles, ni carteristas... Son todavía peor porque detrás de la carrera que han estudiado, de la empresa de la que son responsables o de su forma de ser, como políticos son corruptos, prevaricadores, cobra mordidas…

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Tenemos suerte que no son todos, son solo algunos, pero afecta a toda la sociedad porque gente indefensa es puesta en entredicho, incluso metida en el espacio de su reinado son culpables. Todos ellos son personas igual que yo, pero algunos, aprovechando sus conocimientos y poder, destruyen buena parte de una sociedad repleta de fallos.

Utilizan su forma de ser y sus conocimientos para destrozar a cualquier ser humano que ellos decidan, viven de su poder y aprovechan todo el conocimiento adquirido para destrozar la vida de quien ellos quieren. Algunos no son carteristas, roba móviles o rateros, son literalmente el cáncer de la libertad de buena parte de la sociedad. Introducen a su antojo a alguna gente al abismo, donde la libertad no se conoce porque está controlada por ellos mismos.

La justicia, la política, el empresario son, en definitiva, el poder, ese elemento que se alimenta con el sudor duro de buena parte de la sociedad, sus mentiras y forma de actuar. Lo que debería ser el motor de un pueblo lo aprovechan para gastar en miserias, todo el dinero y las riquezas que roban vergonzosamente a quien ellos dominan. Para muchos de ellos es el todo pagado por lo mucho que aprendieron en el pupitre de la vanidad y que ahora utilizan para destrozar, en muchas ocasiones, la libertad de gente que lo único que ha hecho es enfrentarse al poder inverosímil de ellos.

El carterismo, la ratería y el roba móviles lo practican ellos multiplicado por millones, y el pueblo lo ve pero no puede hacer nada.