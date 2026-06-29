Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"El carterismo, ratería y roba móviles lo practican también políticos, jueces, fiscales y empresarios"
Archivo - El empresario Víctor de Aldama (i) y el exministro José Luis Ábalos (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). / Pool - Archivo
Andrés Hinarejos
Carteristas, roba móviles, rateros…, son parte de la sociedad, como también son parte de la sociedad políticos, jueces, fiscales, empresarios…, y no son ni rateros, ni roba móviles, ni carteristas... Son todavía peor porque detrás de la carrera que han estudiado, de la empresa de la que son responsables o de su forma de ser, como políticos son corruptos, prevaricadores, cobra mordidas…
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
Tenemos suerte que no son todos, son solo algunos, pero afecta a toda la sociedad porque gente indefensa es puesta en entredicho, incluso metida en el espacio de su reinado son culpables. Todos ellos son personas igual que yo, pero algunos, aprovechando sus conocimientos y poder, destruyen buena parte de una sociedad repleta de fallos.
Utilizan su forma de ser y sus conocimientos para destrozar a cualquier ser humano que ellos decidan, viven de su poder y aprovechan todo el conocimiento adquirido para destrozar la vida de quien ellos quieren. Algunos no son carteristas, roba móviles o rateros, son literalmente el cáncer de la libertad de buena parte de la sociedad. Introducen a su antojo a alguna gente al abismo, donde la libertad no se conoce porque está controlada por ellos mismos.
La justicia, la política, el empresario son, en definitiva, el poder, ese elemento que se alimenta con el sudor duro de buena parte de la sociedad, sus mentiras y forma de actuar. Lo que debería ser el motor de un pueblo lo aprovechan para gastar en miserias, todo el dinero y las riquezas que roban vergonzosamente a quien ellos dominan. Para muchos de ellos es el todo pagado por lo mucho que aprendieron en el pupitre de la vanidad y que ahora utilizan para destrozar, en muchas ocasiones, la libertad de gente que lo único que ha hecho es enfrentarse al poder inverosímil de ellos.
El carterismo, la ratería y el roba móviles lo practican ellos multiplicado por millones, y el pueblo lo ve pero no puede hacer nada.
Participaciones de loslectores
"No es prioridad, es equidad si los ciudadanos deciden en referéndum"
Iulen Lizaso Hernani (Guipúzcoa)
Másdebates
El debate
- SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
- Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
- Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
- Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
- 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años
- Consejo de Ministros El Gobierno actualiza el cuadro macro, que incorpora por primera vez la guerra en Irán
- Regulación financiera El Banco de España autoriza por primera vez a una plataforma española de criptomonedas a ofrecer servicios de pago
- Míticos Los 5 Porsche más icónicos de la historia: las leyendas que construyeron el mito de la marca alemana
- En Casa Cupra Raval El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Afterwork de EL PERIÓDICO
- Costas Las presas, principales responsables de la desaparición de las playas de la Península