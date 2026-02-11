Carta de una profesora: "La huelga es por nuestros derechos y el bienestar de nuestros alumnos"

Imagen de recurso de un aula vacía. / EUROPA PRESS / Europa Press

Los profesores de Catalunya hacemos huelga por nuestros derechos y también el bienestar de nuestro alumnado y para que nos reconozcan nuestra labor, que no solo somos un 'parking' para dejar a los alumnos mientras las familias no están a casa; que no somos los causantes del que el niño/niña no se termine todo el desayuno o que se le rompa el lápiz o que el adolescente conteste mal.

Parece ridículo, pero es la triste realidad del reconocimiento de nuestra profesión. Estamos para enseñar y aprender con nuestros alumnos/as, para educarlos en una sociedad que cambia muy deprisa, para guiarlos en un pensamiento crítico y creativo, estamos cuando se sienten tristes y contentos, para guiarlos para que se hagan adultos con criterio propio...

Pedimos más recursos para ellos, menos alumnos en clase y más profesionales para poder hacer nuestra labor mejor, menos burocracia -que no sirve para nada- y respuestas, recuperar el prestigio y el poder adquisitivo que merecemos, aunque la vocación es mucha, lo puedo asegurar, tenemos los mismos gastos que cualquier mortal.