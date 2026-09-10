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"Por"

Un agente de la Policía Nacional, ante un grupo de migrantes en Ceuta.

Un agente de la Policía Nacional, ante un grupo de migrantes en Ceuta. / Reduan Dris EFE

Ana Ramírez Llaràs

Ana Ramírez Llaràs

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La por ens impedeix analitzar, escoltar, mirar o sentir. La por és com una gran boira que ens cobreix i no veiem més que ombres sense observar correctament què hi ha... I, sí, així veig actualment el món.

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Tenim por de la guerra, de la carestia de la vida, dels emigrants, de la crisi climàtica... de tot allò que no veiem clarament però que, dia rere dia, sentim a tots els mitjans de comunicació, i que dia a dia repetim en la nostra quotidianitat; al carrer, a casa, a la feina.

I el problema de la por és que pot provocar la paràlisi i la pèrdua de força per lluitar, i preferim que governadors durs i inhumans decideixin el nostre futur i eliminin els perills, sense adonar-nos que ells són el perill.

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