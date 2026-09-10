"Mucho texto, poca lectura"
Sergio Gomez Barcelona
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Un agente de la Policía Nacional, ante un grupo de migrantes en Ceuta. / Reduan Dris EFE
Ana Ramírez Llaràs
La por ens impedeix analitzar, escoltar, mirar o sentir. La por és com una gran boira que ens cobreix i no veiem més que ombres sense observar correctament què hi ha... I, sí, així veig actualment el món.
Entretodos
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Tenim por de la guerra, de la carestia de la vida, dels emigrants, de la crisi climàtica... de tot allò que no veiem clarament però que, dia rere dia, sentim a tots els mitjans de comunicació, i que dia a dia repetim en la nostra quotidianitat; al carrer, a casa, a la feina.
I el problema de la por és que pot provocar la paràlisi i la pèrdua de força per lluitar, i preferim que governadors durs i inhumans decideixin el nostre futur i eliminin els perills, sense adonar-nos que ells són el perill.
Participaciones de loslectores
Sergio Gomez Barcelona
estefania guilarte barcelona
Martín Martínez Martínez Barcelona
S. Torres Olèrdola
José Melero Molins de Rei (Barcelona)
Màrius Folch López Cambrils
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