"Carta abierta a mis abuelos"

"¿A quién culpamos cuando fallan los protocolos?"
Ferran Montón Torrevieja (Alicante)
Dos abuelos pasean con su nieto. / / EFE
Marc Cardeñosa
"Yayos", "yeyes", crecer a vuestro lado ha sido uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Hemos pasado por buenos y malos momentos. Pero, de todos, hemos salido adelante. Cuando uno empieza a ser mayor, entiendo todo mejor que cuando era más joven. Y es por eso que os doy las gracias.
Con el tiempo, me he dado cuenta de que siempre estáis ahí para vuestra familia. Siempre apareciendo cuando la ocasión lo requiere, sin pedir nada a cambio y quitándoos tiempo para vosotros. Gracias, "yeye", por las tardes de estudio, hasta las tantas, por salir a caminar juntos para mejorar nuestra condición física. Todo para que yo consiguiera el objetivo de pasar de curso y sacar buenas notas.
Gracias, yaya, por cuidarme cuando estaba malo, con fiebre y casi sin poder salir de la cama. También por venir siempre a verme, sin importar la hora ni el lugar. Por estar incondicionalmente… ¡gracias! En mi generación no somos conscientes de la importancia que tienen los abuelos dentro de una familia. Ojalá podamos devolveros solamente una pequeña parte de todo lo que nos habéis dado.
