"Con tantas carreras populares, los vecinos quedamos atrapados"

La Cursa de El Corte Inglés / Marc Asensio Clupes / EPC

Daniel Benítez



Como vecino del centro de Barcelona, quería expresar el malestar que generan las continuas carreras populares en la ciudad, especialmente durante los meses de primavera y otoño. Entiendo y respeto que se fomente el deporte, pero los vecinos también tenemos derecho a poder movernos con cierta normalidad. Durante muchos fines de semana, especialmente entre octubre y mayo, se corta prácticamente toda la Gran Via y gran parte del centro de Barcelona, dificultando muchísimo la circulación.

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La Cursa de El Corte Inglés ya es el colmo. Ese día, prácticamente media Barcelona queda bloqueada y, para quienes vivimos en la zona, salir con el coche se convierte en una auténtica odisea. No hablamos solo de ocio o comodidad: si tienes niños pequeños, una urgencia o simplemente necesitas desplazarte, te encuentras atrapado. Además, muchas veces, los corredores invaden aceras o zonas peatonales para adelantar, generando tensión con peatones y vecinos. Al final, este tipo de situaciones acaban crispando a la gente.

Quizá habría que replantearse recorridos, horarios o limitar determinadas zonas para encontrar un equilibrio entre el deporte y la vida diaria de quienes vivimos en el centro.