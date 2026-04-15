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"Sale más caro imponer que acordar"

El president dels Estats Units, Donald Trump, després d’aterrar en el seu Air Force One. | TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES VIA AFP

El president dels Estats Units, Donald Trump, després d’aterrar en el seu Air Force One. | TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES VIA AFP

Javier González

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La reciente muerte de Jürgen Habermas invita a recuperar una de sus ideas centrales: la capacidad de las sociedades para entenderse mediante el diálogo y la razón, trascendiendo el mero juego de fuerzas. Su pensamiento, que reivindicó la palabra frente a la imposición, choca frontalmente con las derivas actuales de la política internacional.

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Es el caso de Donald Trump, quien parece trasladar a la escena global la lógica de su trayectoria empresarial: una confianza ciega en que la negociación agresiva, el cálculo de beneficios y la presión constante dictan el orden. Sin embargo, los equilibrios entre naciones no responden solo a incentivos económicos; tratar la diplomacia como un negocio puede desatar fuerzas difíciles de controlar.

En este desplazamiento de la acción comunicativa hacia la fuerza instrumental se redefine la forma en que nos relacionamos, y es precisamente en ese vacío donde la ausencia de voces como la de Habermas resulta más clamorosa.

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