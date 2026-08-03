"Después de 21 años, el Carmel se merece una plaza definitiva"

20 años del hundimiento del metro del Carmel. / ZOWY VOETEN

Frank Pebrett



Veintiún años después del socavón que cambió para siempre la historia del Carmel, seguimos hablando de una plaza provisional. Permítanme, pero me cuesta entenderlo. Esta semana los vecinos del Carmel se han encontrado, por sorpresa, con la renovación de los aparatos de gimnasia y un acondicionamiento parcial de la plaza de l’Esvoranc. Según el propio ayuntamiento, se trata de una actuación incluida en el Plan Integral de Mantenimiento.

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Y aquí empiezan las preguntas: ¿21 años después seguimos hablando de una plaza provisional? ¿Por qué volver a invertir en un espacio provisional en lugar de construir, de una vez por todas, la plaza definitiva? ¿Qué ha pasado con el proyecto de urbanización? ¿Existe un calendario? ¿Cuándo comenzarán las obras? Porque el propio ayuntamiento reconoce que la plaza seguirá siendo provisional hasta la futura reurbanización.

Y entonces, ¿por qué seguimos actuando sobre lo provisional en lugar de hacer realidad lo definitivo? Si esos aparatos se retiraron para ejecutar las obras del edificio y la plaza sigue pendiente de su urbanización definitiva, ¿por qué volver a instalarlos ahora? Me cuesta comprender que 21 años después, la respuesta siga siendo otra actuación provisional en uno de los lugares más simbólicos de la historia reciente del Carmel.

Y hay algo que me preocupa especialmente. La sensación de que se ha perdido la sensibilidad hacia lo que representa este lugar. Porque la plaza del socavón no es un parque cualquiera. Es el lugar donde un barrio entero sintió miedo. Donde muchas familias lo perdieron todo. Donde miles de vecinos demostraron una solidaridad ejemplar. Y donde el Carmel escribió una de las páginas más importantes de su historia reciente.

Hay lugares que no son solo urbanismo. Son memoria. Y la memoria también merece respeto. Después de 21 años, el barrio merece algo más que otra actuación provisional. Merece una plaza definitiva. Merece un calendario. Y merece una explicación. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que este nuevo "apaño provisional" vuelva a retrasar, una vez más, la plaza que el Carmel lleva esperando desde hace más de dos décadas.