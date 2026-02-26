Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Carme Grandas: Barcelona et trobarà a faltar"
Obra expuesta en la exposición ’Barcelona capital mediterrània’ en el Muhba
Ramon Casalé
Recentment hem tingut coneixement de la pèrdua d’una gran professional i excel·lent persona com va ser la historiadora i crítica d’art Carme Grandas. Va saber enfrontar-se amb fermesa i serenor a la seva malaltia que, malauradament, no va poder superar. Malgrat que coneixia que la seva vida anava escurçant-se, va voler mantenir el contacte amb els seus amics del món de l’art per comentar tot el que succeïa entorn d’ell.
El seu record el tindrem sempre present i no tant sols pels bons moments que ens ha donat al llarg de tants anys, sinó que els seus llibres formen part del patrimoni arquitectònic, urbanístic i artístic barceloní. El seu enorme coneixement d’aquestes àrees li va permetre endinsar-se en un terreny no gaire explorat o investigat. Com és molt extensa la seva bibliografia només em referiré a dues publicacions excepcionals: 'Art públic de Barcelona' i 'La Barcelona desestimada. L’urbanisme de 1921 a 2014'.
La formidable tasca desenvolupada en la creació del Museu Virtual d’Art Públic de Barcelona el qual va dirigir, esperem que no quedi en l’oblit i pugui prolongar-se. De ben segur que la Carme així ho voldria. El teu somriure, la teva fina ironia i sobretot, el fet de ser transparent davant de qualsevol tema que t’interessés, seguirà estant present a la nostra memòria, ja que ens ha permès entendre molts aspectes que desconeixíem i que tu ens vas explicar sense pèls a la llengua. Espero que des de dalt segueixis opinant de tot el que transcorre a la teva estimada ciutat.
