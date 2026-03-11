Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.
"Font tiene carisma cero, mientras que a Laporta le sobra"
Víctor Font y Joan Laporta antes del debate electoral del Grupo Godó. / Europa Press
Carlos Javier Grané
En condiciones normales, no sería de extrañar una derrota de Laporta. La venta de patrimonio del club; el personalismo de su presidencia; la opacidad de las decisiones; los incumplimientos en la construcción del nuevo campo (y las multas que no se han querido cobrar); la fuga continua de directivos; las sombras de las comisiones; el papel de Echevarría; los acuerdos vergonzosos con patrocinadores como el Congo o la constructora Limak; sus problema con la grada de 'animació'.
Entretodos
Publica una carta del lector
Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web
El distanciamiento con Messi; el declive de unas secciones que ven como no pueden fichar 'cracks' y algunos de los que tienen se van (no extraña que su vídeo de campaña se centre en el fútbol); el caso Negreira (la mujer del César no solo ha de ser honesta...); las demandas directas que han aparecido contra él...
Laporta no deja de ser el Trump del Barça, maneja el club con su 'guardia pretoriana' como si fuera suyo, y todas las críticas son inventadas por los enemigos del club. ¿El principal problema para el cambio? Que Font tiene carisma cero, mientras que a Laporta le sobra. Eso, en mi opinión, ha sido y volverá a ser la clave, incluso por encima de los resultados.
Laporta tiene imagen de culé de los que no duermen cuando el equipo pierde, mientras que Font tiene la de un funcionario, y eso, seguramente, volverá a ser su perdición.
Participaciones de loslectores
"La duración de mi trayecto en tren me da para pensar, y mucho"
Félix Pérez El Prat de Llobregat
"Me parece mejor la explicación de Sánchez, esta guerra no nos gusta"
Luis Fernando Crespo Las Rozas de Madrid (Madrid)
"Entre la guerra y la diplomacia: el papel que debería asumir España"
Dave Averion Sant Andreu de Llavaneres
Másdebates
El debate
- Gastronomía e innovación La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: "Ellas ya practicaban un modelo sostenible"
- Investigación de la CIAF El Alvia circulaba a 204 km/h en el momento de la colisión de Adamuz, según el primer análisis de las cajas negras de los trenes
- Hallazgo único Un equipo de médicos describe un caso clínico "extremadamente inusual": una complicación cardiaca asociada a una anestesia habitual
- Incapacidades Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: "No es un abuso del trabajador"
- Ránking Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
- Televisión y Mas Llucià Ferrer: el rei dels vespres
- Premios de Hollywood Caza de inmigrantes, racistas de gatillo fácil y terrorismo 'antifa': EEUU, frente al espejo de 'Una batalla tras otra'
- Tecnología Un coche actual tiene un 52% más de piezas que su equivalente de hace diez años
- Andà p'alla, bobo Creí a Xavi al cien por cien cuando vi qué tipos decían que mentía
- La pugna azulgrana El 'factor Messi' agita las elecciones del Barça: el punto débil de Laporta y el sueño de Font