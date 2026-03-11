Víctor Font y Joan Laporta antes del debate electoral del Grupo Godó. / Europa Press

Carlos Javier Grané



En condiciones normales, no sería de extrañar una derrota de Laporta. La venta de patrimonio del club; el personalismo de su presidencia; la opacidad de las decisiones; los incumplimientos en la construcción del nuevo campo (y las multas que no se han querido cobrar); la fuga continua de directivos; las sombras de las comisiones; el papel de Echevarría; los acuerdos vergonzosos con patrocinadores como el Congo o la constructora Limak; sus problema con la grada de 'animació'.

El distanciamiento con Messi; el declive de unas secciones que ven como no pueden fichar 'cracks' y algunos de los que tienen se van (no extraña que su vídeo de campaña se centre en el fútbol); el caso Negreira (la mujer del César no solo ha de ser honesta...); las demandas directas que han aparecido contra él...

Laporta no deja de ser el Trump del Barça, maneja el club con su 'guardia pretoriana' como si fuera suyo, y todas las críticas son inventadas por los enemigos del club. ¿El principal problema para el cambio? Que Font tiene carisma cero, mientras que a Laporta le sobra. Eso, en mi opinión, ha sido y volverá a ser la clave, incluso por encima de los resultados.

Laporta tiene imagen de culé de los que no duermen cuando el equipo pierde, mientras que Font tiene la de un funcionario, y eso, seguramente, volverá a ser su perdición.