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"Cargándonos la justicia"
Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, TSJCM, tribunales, juticia / EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo
Enrique López de Turiso
Una jueza que fuese concejala con el PP en el Ayuntamiento de Madrid abre un expediente de investigación judicial por el asunto de Ceuta. Pensaba que los jueces y fiscales se dedicaban a despachar los asuntos judiciales que afectan a los ciudadanos. No me entrañan los retrasos en el sector, salvo si hay un interés específico en despachar rápido. Pero es que, para más 'inri', la jueza está mediatizada por un partido político, cualquiera que sea.
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Tampoco la ministra de Justicia con Pedro Sánchez debería haber sido Fiscal General del Estado. ¿Qué visos de imparcialidad y de credibilidad puede otorgarse con semejante pedigrí? Me da que a los diputados que disponemos no les da para legislar lo que habría de impedir que cualquier funcionario público, cuando menos de los sectores judiciales y de seguridad y defensa, accediese a los listados electorales de cualquier partido, cuando es evidente el quebranto en el ejercicio de su quehacer.
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