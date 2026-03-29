"Canviar pantalles i ordinadors a les aules sense necessitat és malbaratar recursos"

"Sospecho que las llamadas telefónicas 'fraudulentas' se realizan con algoritmos"
Josep Aran Cerdanyola del Vallès
Fa uns mesos van canviar totes les pantalles de les aules de tots els centres d’ensenyament de Catalunya. Ningú havia manifestat aquesta necessitat, la majoria d’equips funcionaven bé i l’únic que necessitàvem, i continuem necessitant, són técnics als centres per anar resolent les incidències informàtiques i un canvi selectiu de pantalles conforme s’anessin espatllant.
En pocs dies renovaran els portàtils a tot el professorat quan funcionen perfectament i ningú als centres educatius ha detectat aquesta necessitat. Estem parlant de molts milions d’euros, potser més de 200 milions entre pantalles i portàtils. Un malbaratament escandalós de diners públics que només beneficia les empreses tecnològiques i no al precari sistema de l’ensenyament a Catalunya, amb tantes necessitats urgents no cobertes.
Quants professors de reforç, per posar només un exemple, es podrien contractar amb aquests diners per poder millorar l’atenció dels alumnes? I no valen justificacions de l’estil: "Els diners només es poden destinar a això i sinó es perden" perquè tots som responsables de la bona gestió dels recursos públics i hem d’actuar i demanar responsabilitats als qui en fan un mal ús i no acceptar-ho com un mal irremeiable.
Perquè, a més, hem de ser coherents amb el que el Departament ens demana que ensenyem a les aules: els objectius de desenvolupament sostenible. Com podem parlar de desigualtat social i acceptar que els impostos dels més vulnerables paguin ordinadors que no es necesiten? Com podem parlar de l’explotació de recursos que es fan al Tercer Món i les guerres que provoquen, per obtenir minerals al servei de la tecnología d’Occident, si acceptem formar part d’aquesta explotació? Com podem parlar de sostenibilitat si llancem a les escombraries milers d’aparells que encara podrien tenir anys de vida útil?
No és amb idees vagues repetides mil vegades com podem ensenyar sinó amb la coherència de l’exemple. Demano coherència, doncs, a les institucions.
