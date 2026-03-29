.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Canviar pantalles i ordinadors a les aules sense necessitat és malbaratar recursos"

Un aula catalana preparada para las pruebas de competencias básicas estes lunes. / Pau Gracià

Carmen Pérez

0 Comentarios

Fa uns mesos van canviar totes les pantalles de les aules de tots els centres d’ensenyament de Catalunya. Ningú havia manifestat aquesta necessitat, la majoria d’equips funcionaven bé i l’únic que necessitàvem, i continuem necessitant, són técnics als centres per anar resolent les incidències informàtiques i un canvi selectiu de pantalles conforme s’anessin espatllant.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

En pocs dies renovaran els portàtils a tot el professorat quan funcionen perfectament i ningú als centres educatius ha detectat aquesta necessitat. Estem parlant de molts milions d’euros, potser més de 200 milions entre pantalles i portàtils. Un malbaratament escandalós de diners públics que només beneficia les empreses tecnològiques i no al precari sistema de l’ensenyament a Catalunya, amb tantes necessitats urgents no cobertes.

Quants professors de reforç, per posar només un exemple, es podrien contractar amb aquests diners per poder millorar l’atenció dels alumnes? I no valen justificacions de l’estil: "Els diners només es poden destinar a això i sinó es perden" perquè tots som responsables de la bona gestió dels recursos públics i hem d’actuar i demanar responsabilitats als qui en fan un mal ús i no acceptar-ho com un mal irremeiable.

Perquè, a més, hem de ser coherents amb el que el Departament ens demana que ensenyem a les aules: els objectius de desenvolupament sostenible. Com podem parlar de desigualtat social i acceptar que els impostos dels més vulnerables paguin ordinadors que no es necesiten? Com podem parlar de l’explotació de recursos que es fan al Tercer Món i les guerres que provoquen, per obtenir minerals al servei de la tecnología d’Occident, si acceptem formar part d’aquesta explotació? Com podem parlar de sostenibilitat si llancem a les escombraries milers d’aparells que encara podrien tenir anys de vida útil?

No és amb idees vagues repetides mil vegades com podem ensenyar sinó amb la coherència de l’exemple. Demano coherència, doncs, a les institucions.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

