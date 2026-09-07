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"Canvi de paradigma"
Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas
Joan Soldevila Adán
És una vergonya absoluta que sigui notícia de primera plana el fet que un brivall entri finalment a la presó - veurem per quant de temps - després d'un negre historial de més de 30 robatoris continuats. Per què han trigat tant a aplicar la mesura ? La solució a la delinqüència no és la impunitat 'de facto' sinó evitar, en la mesura del possible, la comissió de més delictes. Barcelona, i tot Catalunya, ha de deixar de ser un paradís per als que viuen del que és aliè.
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Suposo que, de mica en mica, s'anirà modificant aquest món judicial tan insolidari amb els afectats i conciliador amb la delinqüència.
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