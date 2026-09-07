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"Canvi de paradigma"

Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas

Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas

Joan Soldevila Adán

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És una vergonya absoluta que sigui notícia de primera plana el fet que un brivall entri finalment a la presó - veurem per quant de temps - després d'un negre historial de més de 30 robatoris continuats. Per què han trigat tant a aplicar la mesura ? La solució a la delinqüència no és la impunitat 'de facto' sinó evitar, en la mesura del possible, la comissió de més delictes. Barcelona, i tot Catalunya, ha de deixar de ser un paradís per als que viuen del que és aliè.

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Suposo que, de mica en mica, s'anirà modificant aquest món judicial tan insolidari amb els afectats i conciliador amb la delinqüència.

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