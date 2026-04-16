"Ya me he cansado de los protagonistas de las noticias de la actualidad"

29/09/2025 September 29, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump, right, and Prime Minister Benjamin Netanyhu of Israel, left, shake hands at a press conference in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2025. In their meeting, Trump pressed Netanyahu to accept a peace deal to end Israelâ€s on-going war in Gaza, and for Hamas to free their remaining hostages POLITICA Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP / Europa Press/Contacto/Jim LoScal / Europa Press

Isabel Franco



Siempre me ha interesado la información de la actualidad, desde el ámbito cultural hasta el político, financiero, nacional internacional, sucesos... En fin, me gusta saber en qué mundo vivo. Por eso aún conservo la lectura de EL PERIÓDICO en papel y lo hacía de cabo a rabo, pero últimamente me salto páginas enteras por cansancio, hastío, noticias generadas una tarde y a la mañana siguiente ya han caducado.

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Todo son guerras, insultos, amenazas, muertes de inocentes sin sentido alguno generadas por gente inculta, llena de un ego descomunal para ver quién es el más fuerte, como niños en patio de colegio. Pero a esos personajes les da igual, y lo más penoso es que los han o los hemos puesto nosotros. Se expresan con una verborrea desbocada, además de muy aburrida.

Todo esto genera gente que saca partido en las redes donde abundan conspiranoicos de todo tipo que compran discursos que les den 'likes' a miles mientras se llenan los bolsillos. A mí me entristece, soy así, me bajo de este barco, me quedo en tierra y aparto los ojos de mi alrededor o me voy a la Luna. O me pongo a ver los payasos de la tele, que eran divertidos.