"La campaña 'Yo soy de Ceuta'"

Archivo - El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una imagen de archivo / Andrea Verdejo - Europa Press - Archivo

Victoriano Sánchez



Me han llegado numerosas publicaciones, que manifiestan residir en distintos lugares de España y que dicen que también se sienten de Ceuta, sumándose así a la campaña espontánea de apoyo de miles de ciudadanos que se sienten comprometidos con lo que sucede en la ciudad autónoma.

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Suelen ser personas que nunca han vivido en la ciudad ni tienen raíces familiares en ella y que, sin embargo, han decidido sumarse a una campaña que está congregando a miles de ciudadanos en torno a una convicción: lo que sucede en Ceuta afecta al conjunto de España.

Las palabras del presidente Vivas ante los medios de comunicación fueron ejemplares: “Cuando se defiende la integridad territorial y la soberanía de Ceuta, se está defendiendo la soberanía de España, porque estas no se pueden trocear”.

Después de este duro golpe, los ceutíes han llegado a sentirse solos y abandonados. En su comparecencia, Vivas manifestó que ya habían más de tres semanas desde la llegada de 80.000 inmigrantes y que el Gobierno todavía no disponía de una cifra concreta sobre cuántas personas permanecían en la ciudad.

En su mensaje, Vivas afirmó que esta situación había llenado a los ceutíes de tristeza, preocupación e incertidumbre. No obstante, quiso subrayar que la unidad debía mantenerse por encima de cualquier diferencia.