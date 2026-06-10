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"Si este Papa diera el cambio tan necesario en la Iglesia, muchos abrazarían el cristianismo"
El papa León XIV, en su trayecto en papamóvil para la la oración de vigilia en Madrid. / José Luis Roca / PIM
Lola Arpa
Está siendo emocionante contemplar las imágenes de cariño y entusiasmo con que miles de ciudadanos de todas las edades están celebrando la llegada del Papa León XIV. Algo inaudito hasta estas fechas. Pero lo más conmovedor, a pesar de la fastuosidad y la ostentación que envuelve las ceremonias, es ver tanta juventud asistir a los actos.
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Juventud falta de ilusión, de valores, de esperanza, sin rumbo por culpa del materialismo de nuestra sociedad y del mal ejemplo de nuestros políticos. La Iglesia no ha evolucionado, sigue estancada en ritos ancestrales y anticuados. Si este Papa tuviera el valor de dar este cambio tan necesario y acercarse a la austeridad, a los valores que Cristo predicó y dio ejemplo en sus evangelios, muchos ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, volverían a abrazar la auténtica religión cristiana.
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