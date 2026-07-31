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"¿Cómo habrá pacto de Estado sobre el cambio climático si el PP solo quiere derribarlo?"
Un bombero trabaja en las tareas de extinción del incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid, en los alrededores del Pantano de San Juan, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). La intensa labor desarrollada durante la noche por el dispositivo de extinción ha permitido contener el avance de los frentes activos del incendio forestal que afecta a la Comunidad de Madrid y evitar que las llamas alcanzaran el municipio de Valdemaqueda. Sin embargo, las labores de extinción continúan con la mirada puesta en la subida de las temperaturas que experimentará la península a partir de mañana. 28 JULIO 2026 Matias Chiofalo / Europa Press 28/07/2026. Matias Chiofalo
Miguel Fernández-Palacios Gordon
Mientras España arde, Telemadrid acoge en sus tertulias el discurso de quienes niegan o minimizan la emergencia climática. El PP repite una mentira tan interesada como peligrosa: que la protección ecológica bloquea la limpieza de los montes. Es falso. La legislación estatal obliga a gestionar las tierras forestales; lo que falla es la pasividad de los gobiernos autonómicos para hacerla cumplir.
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La crisis climática no es una ideología, es un hecho avalado por décadas de evidencia científica. El consenso internacional atribuye de forma inequívoca el calentamiento global a la actividad humana. Este fenómeno incrementa la frecuencia e intensidad de las olas de calor y eleva el riesgo de incendios extremos. Negarlo o sembrar dudas, como hizo Feijóo al afirmar que «ya veremos si se consolida», es ignorar lo que la ciencia lleva años demostrando.
El Gobierno vuelve a ofrecer un gran pacto de Estado; pero, ¿cómo va a haberlo si el PP solo quiere derribarlo? Tienen que buscar excusas peregrinas: Tellado trivializa el cambio climático y Ayuso despacha las propuestas como «soluciones de brocha gorda», mientras Vox, su socio habitual, habla de «fanatismo climático». La realidad no entiende de consignas.
La hipocresía del PP resulta inmoral: recortan impuestos a los ricos y desmantelan los servicios públicos. El TSJ de Madrid dictó que Ayuso desvió indebidamente 40 millones de euros destinados exclusivamente a bomberos para tapar gastos ordinarios. En paralelo, la Comunidad Valenciana ha recortado prevención de incendios para destinarlo a fomentar la tortura animal. Menos prevención, más propaganda. Eso sí que es ideología. Eso sí que es un modelo profundamente letal, irresponsable y pirómano.
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