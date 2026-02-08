"Cambiar el nombre de la estación de metro Congrés es un despilfarro"

El nuevo letrero de la parada de metro Congrés-Indians. / Europa Press

Jordi Arraut



Hace más de 65 años que soy vecino de las antiguas Viviendas del Congreso Eucarístico y nunca he oido a ningún vecino (solo a alguno de la AAVV) hablar de la necesidad de cambiar el nombre de la estación del metro. Que administrativamente el barrio se llame Congrés-Indians me parece muy bien, pero modificar por eso el nombre tradicional de la estación me parece un despilfarro.

Entretodos Publica una carta del lector Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web Participa

¿Cuanto dinero -que se podría invertir en cosas más aprovechables- nos va a costar la broma? Recuerdo que la estación había llevado el nombre de "Viviendas del Congreso Eucarístico" Sí, muy largo, però muy informativo de la historia. Claro que ahora, a los antiguos vecinos se nos intenta expulsar del barrio con alquileres y precios de compra-venta de pisos desorbitantes.

Con las las mafias de las inmobiliarias ganando terreno cada día, sin ver a alcaldes ni a presidentas de distrito hacer nada para evitarlo, escondiéndose siempre que pueden cuando no hay foto propagandística. Los viejos vecinos resistimos en un barrio que nos cuesta reconocer. Por cierto, las bocas del metro siempre (desde 1954) han estado en las calles de Garcilaso (padre del Inca) y Matanzas (ciudad cubana), es decir, en el barrio dels Indians, claro, y nadie se había quejado.

Hoy, 3 de febrero de 2026, en el andén aún se puede leer "Congrés", quizá estemos a tiempo de evitar la dilapidación.