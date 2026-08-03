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"Algo debe cambiar en la frontera"
Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta. EFE / Reduan / REDUAN / EFE
Enrique López de Turiso
Tendremos que esperar antes de enterarnos de qué es lo que ha pasado en Ceuta. Lo acaecido no tendría lugar de implicarse la policía marroquí en su desbaratamiento. Hubo una divulgación previa de la intencionalidad a través de las redes sociales y el boca a boca, que Marruecos controló, porque para eso controla las redes y penetra en los principales entornos asociativos de jóvenes.
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Muchos negocios de Tánger se han quedado sin empleados como consecuencia de la estampida. ¿Por qué no avisó Marruecos a las autoridades españolas? Otra cosa es que muchos mocosos se sumasen a la entrada. Para ellos ha quedado la verja abierta y son quienes en este momento cruzan a la inversa, temerosos de la manta de golpes que les espera en casa. Muchos otros no volverán.
Manda más el sueño de la vida decente que su país les niega que la información de que disponen sobre la miserable vida que ahora les espera en no pocos casos. Marruecos crece, pero no al mismo ritmo de las expectativas juveniles ni de la represión que el sistema ejerce. Desconozco cuál habrá sido la razón del disentimiento marroquí, aunque sospecho de la todavía caliente visita de Sánchez a Argelia.
Ni Argelia ni Marruecos tienen contenciosos con España, pero ya lo creo que pagamos la envidia, la vocación de hegemonía regional y la muy perversa relación del uno para con el otro. Al final, España y Francia acabamos sufriendo sus propias miserias regionales. Así de triste. Lo realmente duro de este episodio son las vidas segadas, ni siquiera por el mar, si se tiene en cuenta que se puede cruzar la frontera andando, pegaditos a la verja elevada sobre el espigón saliente.
Que España carezca desde siempre de una extensión de la verja a bien entrado el mar es un error que debería costar presidio. Los saltos de la valla seguirán en tanto Marruecos por dejación o por reproche lo pretenda. Lo que no puede ser es el espectáculo que ayer nos brindaron las televisiones. Algo debería cambiar.
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