Bañistas en las Piscinas Municipales de Montjuïc durante una jornada de intenso calor, en Barcelona. / Manu Mitru

Sergio Gómez



Barcelona está en emergencia climática. El ayuntamiento recomienda refrescarse. Entrar en una piscina municipal cuesta, de media, casi 10 euros. En Madrid cuesta 4,50 euros. Debe ser que el agua de Barcelona es de gama alta. Me fascina la idea: el calor es un problema público, pero la solución es de pago. Nos dicen que no nos deshidratemos, aunque sin arruinarnos tampoco parece fácil.

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Lo único realmente público sigue siendo el calor.