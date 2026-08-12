"'La calle del muerto', entre Sant Joan Despí y Cornellà, es un acopio de suciedad y ratas"

Calle colindante entre Sant Joan Despí y Cornellà, suciedad acumulada en una vieja fábrica. / Susana M. de Mendiluce

Susana M. de Mendiluce



Estoy indignada con los ayuntamientos de Sant Joan Despí y de Cornellà. Vivo en una calle de Sant Joan DespÍ que todos conocemos como "la calle del muerto" debido al absoluto abandono y la falta de limpieza que sufre. Nuestra vía hace frontera con Cornellà de Llobregat; de hecho, la acera de enfrente pertenece a este municipio colindante, una zona donde antes había una fábrica y ahora se utiliza únicamente como aparcamiento de coches.

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El problema es que la acumulación de suciedad y basura en este punto fronterizo ha alcanzado niveles insostenibles. Se ha convertido en el hábitat ideal par las ratas, que campan a sus anchas. La situación ha cruzado la línea de la seguridad sanitaria: ya es la segunda vez que una rata entra directamente en mi vivienda. Ante esta flagrante falta de higiene, me he puesto en contacto con ambos ayuntamientos tanto por vía telefónica como por internet.

Parece mentira que cumplamos rigurosamente con el pago de nuestros impuestos para tener unas calles limpias y dignas, y que la respuesta de las instituciones sea la dejadez y la desatención. He optado por esta vía porque estoy segura de que muchos ciudadanos estarán pasando lo mismo que yo. Entre la corrupción que existe en este país, la continúa guerra de “Troya” que hay entre los políticos y ahora el problema de omisión de dichos ayuntamientos, no sé realmente hasta cuándo mi impotencia tiene que seguir soportando tales abandonos.

Si yo pago por un café, no quiero que me traigan un té. ¿Y si dejamos de pagar los impuestos? Seguro que entonces sí nos harían caso.