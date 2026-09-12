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"Señor alcalde, pacificar no es esto"

Un banc embrutat de grafits al carrer Consell de Cent. | ELISENDA PONS.

Un banc embrutat de grafits al carrer Consell de Cent. | ELISENDA PONS.

Emilio Basauli

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Vivo en la calle de Consell de Cent y un día nos vendieron la idea de una vía peatonal donde los ciudadanos pudieran pasear y disfrutar de su ciudad. Hoy, borracheras nocturnas de turismo que se cree con derecho a todo, bicis y patinetes a toda velocidad y tú de poste que a veces se envita y a veces no; campamentos de locos y sintecho, perros sin control y dueños metiendolos en los parterres de las plantas para que hagan sus necesidades y se coman las flores.

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Ninguna vigilancia y mantenimiento mínimo. Pero dese prisa, todavía puede ver a un individuo cagando en un banco en Consell de Cent con Balmes.

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