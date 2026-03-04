"Costa trobar cadenes de menjar ràpid que tinguin menjar halal"

McDonalds demanda a las gigantes cárnicas de EEUU por manipular precio desde 2015

Tasnim Talibi



L’altre dia, la meva germana i jo vam a anar a Barcelona i vam decidir anar a menjar en un restaurant de menjar ràpid, ja que volíem una bona hamburguesa de carn o pollastre. El dilema era que no teníem moltes opcions, perquè cadenes com McDonald's, KFC o Burger King no ofereixen menjar halal. I sí, d’això vull parlar, del fet que a Espanya les grans empreses de menjar ràpid no venen menjar halal apte per als musulmans.

En la meva opinió, crec que haurien d'oferir aquesta opció perquè en aquest país hi ha almenys 2,5 milions de persones que segueixen l’Islam i que els agradaria, de tant en tant, gaudir d’aquest menjar. És veritat que hi ha molts llocs i locals que són halals i podríem anar-hi perfectament, però el problema és que si has anat de vacances a una ciutat que no coneixes i tens poc temps, és més difícil trobar-los. En canvi, hi ha un Taco Bell o un Subway a gairebé cada cantonada.

D’altra banda, puc entendre que adaptar-se en aquest àmbit pot ser més complicat i costós per les empreses, però establir aquesta opció també podria generar molts beneficis. Segons experts, el mercat halal mou més de 2 bilions de dòlars anuals, cosa que està molt bé. Tanmateix, he de reconèixer que la majoria d’aquests restaurants posen opcions vegetarianes o de peix que podríem aprofitar. Però és veritat que ens agradaria més varietat, poder provar les novetats i col·laboracions que fan amb artistes, etc.

En conclusió, penso que haurien d’incloure més als musulmans. No pot ser que al McDonald's de Granollers no posin ni una hamburguesa vegetariana o de peix, deixant-nos sense cap opció. Quan vaig amb els meus amics, com a molt em menjo unes patates fregides. Sens dubte, crec que s’hauria de desenvolupar més aquest aspecte arreu del món.