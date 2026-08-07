"Me encanta ir en un bus donde el 98% de pasajeros son trabajadores migrantes"

Decenas de personas esperan en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera. En la última semana lo han hecho ya más de 2.000 migrantes. 30 JULIO 2026 Europa Press 30/07/2026. Europa Press;category_code_new; / Europa Press / Europa Press

Irene Hernando



En breve, hará una semana del suceso en Ceuta. Las olas de racismo y fascismo en Instagram y otras redes sociales esta semana han estado en lo más alto. Nunca había visto tanto odio, racismo e incultura en un mismo espacio y en tan poco tiempo. Una semana más tarde (martes, 4 de agosto a las seis de la tarde) me encuentro en un autobús de Sitges a Barcelona, donde el 98% de los pasajeros son inmigrantes.

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Por la hora, el día y el mes en el que nos encontramos, no creo que estén volviendo de pasar un día en la playa. Aún menos de robar, violar o armar jaleo en la calle, sino más bien de trabajar. Trabajar a 60 km de casa y esperando al autobús que pasa cada 30 minutos a 33ºC. Mientras, hay gente, muy preocupada en su yate, por si al volver a Barcelona, Madrid u otras grandes ciudades, sus hijos podrán salir a la calle por el peligro y miedo que nos causan estas personas. Repito, trabajadores que hacen cada día 100 km para trabajar y vivir el tiempo que les quede.

Aun y así, entro a las redes y mis amigos en paro, de nacionalidad española, están muy preocupados por la inclusión de estas personas en la sociedad. Sorprendentemente, ellos no encuentran trabajo porque Sitges (que está en plena temporada alta) está muy lejos, tiene horarios que no les convienen y para qué estar trabajando en agosto, ya empezarán a buscar trabajo en septiembre.

En conclusión, me encanta ir en este autobús, mirar a mi alrededor y aprender. Para todos aquellos que no sepáis qué hacer un día de agosto, os invito a coger este autobús. ¡Y tiene aire acondicionado!