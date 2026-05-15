.com .cat
ENTRE TODOS
Envía tu carta Envíanos tu denuncia Comparte tus imágenes

El debate

Publica una carta del lector

Contenido de usuario Este contenido ha sido redactado por un usuario de El Periódico y revisado, antes de publicarse, por la redacción de El Periódico.

"Entre la burocracia y el ritmo cotidiano, no hay espacio para el duelo"

Una ceremonia en el tanatorio de Les Corts.

Una ceremonia en el tanatorio de Les Corts. / David Zorrakino /Europa Press

Sergio Venteo

0 Comentarios

Hace poco más de un año, mi padre murió de forma repentina. Tenía 56 años. Un ictus lo cambió todo en cuestión de segundos. Lo que uno imagina cuando pierde a alguien así es el dolor, el vacío o la incredulidad. Pero hay algo de lo que se habla mucho menos: la velocidad con la que el mundo te obliga a seguir funcionando. Y no hablo de volver al trabajo, que también, pero tras la muerte empiezan inmediatamente los trámites, las llamadas, los papeles, los certificados, los bancos, las gestiones administrativas...

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un 'post' para publicar en la edición impresa y en la web

A la vez, la vida continúa: el trabajo espera, las responsabilidades no se detienen y el calendario sigue avanzando como si nada hubiera ocurrido. Uno descubre entonces que apenas hay espacio para el duelo. Entre la burocracia y el ritmo cotidiano, llorar se convierte casi en un lujo que hay que posponer, como si el dolor tuviera que pedir cita previa para existir.

Probablemente, muchas familias han vivido algo parecido. Tal vez deberíamos preguntarnos si nuestra sociedad deja realmente tiempo para afrontar una pérdida o si, por el contrario, exige e impone que hay que recomponerse demasiado rápido.

Iniciar sesión 0 Comentarios
cargando

Participaciones de loslectores

Cargar más

Másdebates

  1. SECTOR INMOBILIARIO CaixaBank detecta la mayor subida desde la pandemia en los nuevos contratos de alquiler
  2. Audiencia el viernes Felipe VI se reúne en el Vaticano con León XIV antes de su viaje a España tras 15 años sin visita papal
  3. Prestaciones por desempleo, al detalle El SEPE fija condiciones sobre las cotizaciones para poder cobrar 4 meses de paro por cada año trabajado
  4. Últimos días Adif vacía el párking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de la Sagrera
  5. 110 millones tras el accidente de Gelida Adif dedica al mantenimiento de Rodalies el mismo dinero en dos meses que en los últimos seis años