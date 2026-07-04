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"La burocràcia mai pot passar per damunt de la salut, la seguretat i la dignitat d'un infant"
Un aula del instituto Angeleta Ferrer, lista para recibir al alumnado. / Zowy Voeten
Sílvia Gasol
El pas de la primària a l'ESO hauria de ser, per a qualsevol adolescent i la seva família, un procés natural, viscut amb la il·lusió inherent a una nova etapa vital. Per al meu fill Leo, que aquest juny s'acomiada de les aules de l'Escola Ciutat d'Alba de Sant Cugat del Vallès, aquest tràmit s'ha convertit en un autèntic malson. Una situació de profunda injustícia i vulnerabilitat que l’Administració ha deixat el meu fill en l'assignació de la seva plaça escolar per al curs vinent i que cal denunciar públicament.
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Al Leo li han assignat una plaça a l'Institut Arnau Cadell que implica l’ús de transport públic (tren) o la dependència constant de la família per al seu desplaçament, fet que limita clarament la seva autonomia. En canvi, el centre que vam escollir en primera opció IES Angeleta Ferrer permetria l’accés a peu des de casa, afavorint el seu desenvolupament personal i autonomia.
El més indignant i dolorós d'aquest procés és que la situació actual és conseqüència exclusiva de la intolerable lentitud de l'Administració. Com a família, vam actuar amb una diligència: vam sol·licitar el reconeixement de la seva discapacitat l'1 de febrer de 2024. Sabeu quan ens van notificar finalment la resolució oficial? El 18 de maig de 2026. Més de dos anys de retard colossals i burocràtics! Un retard absolutament aliè a nosaltres que va provocar que fos materialment impossible disposar dels documents físics a temps per incloure'ls dins del termini ordinari de preinscripció escolar.
Preveient el desastre que es podia derivar d'aquesta demora, vam fer escrits formals i queixes al Departament de Benestar Social, al Departament d'Educació, al Síndic de Greuges i, fins i tot, al Defensor del Pueblo. Hem picat a totes les portes institucionals possibles; el desgast emocional i psicològic que patim com a família és immens, havent de defensar de manera extenuant allò que ens pertany de dret, per rebre finalment un cop de porta com a resposta.
Vam interposar una reclamació formal davant la Comissió de Garanties d'Admissió. No demanàvem cap privilegi ni cap tracte de favor; exigíem estrictament que es recalculés la seva puntuació aplicant els criteris de prioritat que li pertocaven legítimament per llei -discapacitat i família nombrosa- no hem tret res...
Cal remarcar un fet jurídic indiscutible: el certificat mèdic finalment emès compta amb una data de resolució oficial retroactiva de l'1 de febrer de 2024. Això demostra que en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció escolar, la situació mèdica i el dret del Leo ja existien legalment; l'únic motiu pel qual no es va poder adjuntar físicament va ser la incapacitat de la mateixa Administració per emetre el document a temps.
Alcem la veu públicament perquè la burocràcia mai, pot passar per sobre de la salut, la seguretat i la dignitat d'un infant.
Participaciones de loslectores
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