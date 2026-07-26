"Cuando Bruselas dispara, Google bosteza"

Signage outside the Google headquarters in Mountain View, California, US, on Tuesday, July 21, 2026. Alphabet Inc. is scheduled to release earnings figures on July 22. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg / David Paul Morris / BLOOMBERG

Sergio Gómez



"Bruselas ha multado a Google con 890 millones de euros". El titular pretende sonar a puñetazo. Pero, tratándose de Google, se parece más a cuando encuentras un cargo de 2,95 euro en la tarjeta y piensas: "¿Y esto qué era?". Es como ponerle una multa de 300 euros a un multimillonario por ir a 180 km/h. No levanta el pie del acelerador. Lo único que levanta es una ceja.

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Las multas están para que duelan. Si el sancionado las paga con la misma naturalidad con la que nosotros pagamos un café, ya no son multas. Son el peaje de seguir haciendo exactamente lo mismo.