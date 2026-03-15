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"Davant el brot de pesta porcina, cal reforçar la prevenció i control sanitari per protegir el sector"
Barcelona. 12/03/2026 Sociedad. El parque de Parque Natural de la Serra de Collserola permanecerá cerrado al público mientras el Govern lleva a cabo una batida para controlar cerca de 500 jabalíes ante el riesgo de peste porcina africana. Foto: Zowy Voeten / El Periódico. / Zowy Voeten / EPC
Eloi Rubio
Les mesures adoptades per frenar el brot de pesta porcina africana a Collserola mostren la preocupació creixent davant d’aquesta malaltia. Tot i que no afecta les persones, sí que pot tenir conseqüències molt greus per al sector porcí. En comarques com Osona, on la ramaderia porcina té un pes econòmic molt important, qualsevol risc de propagació genera una inquietud comprensible. La presència de senglars i la mobilitat dels animals poden convertir-se en factors clau en la transmissió d’aquesta malaltia.
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Més enllà de les mesures puntuals, potser caldria reforçar les estratègies de prevenció i control sanitari per protegir un sector essencial per a l’economia de moltes zones rurals. Situacions com aquesta recorden fins a quin punt la salut animal i el món rural requereixen una vigilància constant per evitar crisis que podrien tenir un impacte molt important.
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