"La brecha invisible en la ciencia"

Una estudiante repasa sus apuntes para prepararse la selectividad, en Baercelona. / Manu Mitru

Anaí Zugazagoitia Pérez



La selectividad vuelve a poner a miles de estudiantes ante una decisión que parece individual, pero nunca lo es del todo. Elegir carrera también depende de los referentes que hemos tenido, de lo que se espera de nosotras y de los espacios en los que nos han hecho sentir que encajamos. En las ciencias, esa pregunta sigue pesando de forma distinta para muchas chicas.

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Durante años se ha presentado la ciencia como un territorio neutral, como si bastara con tener buenas notas para entrar en él en igualdad de condiciones. Pero el talento no siempre llega acompañado de la misma confianza. También influye a quién vemos ocupar esos espacios, qué trayectorias se hacen visibles y qué expectativas se generan alrededor de quién encaja en ellas.

Por eso las campañas que repiten que las niñas pueden ser científicas se quedan cortas si no cambian también las expectativas que las rodean. No hace falta convencerlas de que tienen capacidad. Hace falta dejar de actuar como si todavía hubiera que justificar esa elección. Ninguna chica debería sentirse invitada en un lugar que también le pertenece.